Cat Janice ist eine Sängerin aus Washington D.C., die schwer vom Schicksal gebeutelt ist. Die 31-Jährige leidet nach eigenen Angaben an einer sehr seltenen Krebsform und wird daran vermutlich bald sterben. Aus diesem Grund sei sie bereits in einem Hospiz.



Bevor ihre "Zeit auf der Erde zu Ende ist", hat Cat Janice für ihren Sohn Loren noch den Song "Dance You Outta My Head" veröffentlicht - mit dem Ziel, den Siebenjährigen nach ihrem Tod ein Stück weit abzusichern. Alle Einnahmen aus Downloads und Streams, so Cat Janice, sollen Loren zu Gute kommen.