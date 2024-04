Zu Beginn dieses Jahres passierte der "Queen of Pop" ein kleines Malheur auf der Bühne bei einem Konzert in Seattle. Ausgerechnet der Stuhl, auf dem sie saß, wurde ihr zum Verhängnis. Einer ihrer Tänzer griff den Stuhl an der Lehne, um ihn hinter sich herzuziehen - inklusive Madonna. Dabei verlor er aber das Gleichgewicht, stürzte - und mit ihm der Stuhl samt der singenden "Queen of Pop".



Die Sängerin ließ sich davon allerdings nichts anmerken und sang einfach weiter, bis sie recht schnell wieder auf den Beinen stand. Es war nicht Madonnas erster Sturz, der Aufsehen erregte.



Bei den BRIT-Awards 2015 trug Madonna ein langes, schwarzes Cape, das ihr einer der Tänzer von den Schulter ziehen sollte, als sie eine Treppe hochstieg. Das ging im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los - das Cape löste sich nicht und Madonna fiel rücklings die Treppe runter.