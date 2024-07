Körperlicher und psychischer Stress während der Teilnahme an der Sendung hätten einen Rückfall in ihre Essstörung verursacht. "Nach 'Let’s Dance' bin ich krank geworden und dann emotional eingebrochen. Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase", verrät sie im "Spiegel"-Interview.



Während der Dreharbeiten sei ihr das selbst nicht aufgefallen, zurück zu Hause in Berlin hätten sie dann ihre "alten Dämonen" wieder eingeholt.



Ein Punkt, an dem sie auch schon 2019 einmal war - und anschließend für mehrere Jahre von der Bildfläche verschwand.