Die ganze Geschichte erzählt sie in einer Folge ihres Podcasts "Dream On With Lottie Moss". Dort berichtet sie, dass sie vor einigen Monaten mit ihrem Gewicht unzufrieden gewesen sei. Sie habe Ozempic von einer Freundin bekommen, die es wiederum von einem Arzt erhalten habe. Die Halbschwester von Kate Moss habe die Abnehmspritze dann verwendet - mit einem Körpergewicht von 60 Kilogramm und leichtsinnigerweise ohne ärztliche Betreuung.