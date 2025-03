Die Tage werden länger, die Natur erwacht - und für viele beginnt jetzt die Zeit des bewussten Verzichts. Schauspielerin Andrea Sawatzki ist überzeugt: "Fasten kann nicht nur den Körper, sondern auch den Geist befreien." Passend zur christlichen Fastenzeit, die am Aschermittwoch (5. März) beginnt, sprechen sie und ihr Mann Christian Berkel über die Wichtigkeit des Fastens in ihrem Leben.

Während Andrea Sawatzki das Fasten als Möglichkeit sieht, innerlich klarer zu werden, geht ihr Mann Christian Berkel das Thema eher pragmatisch an - wenn auch ohne religiösen Bezug. "Mit christlichem Fasten habe ich nichts am Hut", gibt er zu. Trotzdem erkennt er die Weisheit dahinter: "Fasten dient in erster Linie der Gesundheit und der Besinnung. Nach dem Motto: "Schränke dich doch auch mal ein, nicht immer nur vollpumpen."



Er selbst praktiziert seit Längerem intermittiertes Fasten mit der 16:8-Regel - also 16 Stunden Fasten und in einem achtstündigen Zeitfenster darf gegessen werden. "Natürlich sündige ich auch mal", fügt er lachend hinzu. "Aber insgesamt fühle ich mich dadurch fitter und besser."