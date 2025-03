"Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind" - das sang Katy Perry einst in ihrer Hit-Single "Firework". Wie die besungene Plastiktüte, die durch die Luft schwebt - so wird sich Katy Perry bald selber fühlen können - oder jedenfalls so ähnlich.



Schon im Januar gab die Sängerin bekannt, an Bord der Blue-Origin-Rakete „New Shepard“ ins All zu fliegen. Jetzt steht der Starttermin fest: Am 14. April um 8.30 Uhr Ortszeit wird Katy Perry mit der rein weiblichen Crew ins Weltall starten. Der Flug wird etwa elf Minuten dauern und die Kármán-Linie überschreiten, die als Grenze zum Weltraum gilt.



Die Vorfreude bei Katy Perry ist groß, wie sie bereits vor einigen Wochen bei Instagram schwärmte: "Ich fühle mich geehrt, zu dieser vielfältigen Gruppe von himmlischen Schwestern zu gehören." Besonders für ihre Tochter Daisy möchte sie damit ein Vorbild sein.



Für die Reise ins All unterbricht Katy Perry sogar die Proben ihrer "Lifetime"-Tour, die nur wenige Tage nach dem Ausflug in den Weltraum beginnt.