So schön die Erinnerungen an die damalige WM sind, so unschön sind die Erinnerungen des Sängers an die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Weltverband Fifa. "Ich bekomme immer noch Geld von der Fifa für den Auftritt bei der Eröffnungsfeier in München." Um 45.000 Euro soll es sich dabei handeln, wie Grönemeyer erzählt.



Doch damit nicht genug. Der 68-jährige Sänger kritisiert weiter, dass sich die Fifa ganz clever Urheberrechte an den offiziellen Songs sichere: "Sie haben übrigens ihre eigene Melodie, das 'O-e-o-e-o-e', das jeder Künstler in den offiziellen Songs unterbringen muss, auch Shakira vier Jahre später." Für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika hatte Shakira mit "Waka Waka (This Time for Africa)" die Fußballhymne geliefert.



Heißt also: Nicht nur der jeweilige Künstler verdient Geld am Lied, sondern auch der Fußballverband.