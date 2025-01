Er ist eine Rocklegende, die nach außen immer cool wirkt. Wenn man aber einen Preis für sein Lebenswerk erhält, sind ein paar Gefühle schon erlaubt - auch bei jemandem wie Peter Maffay . Und wen bringt man mit? Na klar, die Familie. Oft ist Peter Maffays Frau Hendrikje nicht bei Auftritten dabei. Diesmal schon. Vielleicht konnten die beiden den Henne-Besuch ja mit einer Stippvisite in der Heimat der ehemaligen Lehrerin verbinden: Henrikje Balsmeyer kommt schließlich aus Halle, das ist ja fast um die Ecke.

Dieses Familienmitglied von Peter Maffay bekommen Fans allerdings noch viel seltener zu Gesicht: Sohn Yaris. Der 21-Jährige kam gemeinsam mit Papa und Hendrikje nach Leipzig. An Coolness steht er seinem berühmten Papa in nichts nach - lässig im dunklen Anzug mit leicht aufgeknöpftem Hemd und Surfer-Frisur schlendert Yaris über den roten Teppich. Peter Maffay verrät dann auch: Der gemeinsame Auftritt ist kein Zufall.

Es mag ein bisschen platt klingen, aber es ist so rund jetzt. [...] Yaris, mein Sohn, ist wieder in unserer Nähe.

Vielleicht meint Peter Maffay damit auch eine gewisse musikalische Nähe? Yaris will wie Papa im Musikgeschäft Fuß fassen - mit Deutsch-Rock.

Apropos roter Teppich: Nicht alle hatten Zeit, so entspannt über die Promi-Foto-Meile zu schlendern: Filmstar und Regisseurin Karoline Herfurth traf als letzte ein. Ob die Anreise holprig war, ein wichtiger Termin dazwischen kam oder das Styling länger dauerte? Von Stress dann bei der Verleihung keine Spur: Entspannt saß Karoline Herfurth neben ihrem Ehemann Christopher Doll , der einen extra langen Kuss bekam, bevor sie strahlend auf die Bühne stürmte, um ihre Goldene Henne für Film und Fernsehen entgegenzunehmen: "Als mein Mann gehört hat, dass ich für die Goldenen Henne nominiert bin, hat er gesagt, die passt zu dir. Wahrscheinlich meinte er, weil ich auch so ne stolze ostdeutsche Henne bin", scherzte sie sichtbar gerührt.

Und sonst? War auch ne Menge los: Weitere Publikumspreise gingen an Entertainerin Inka Bause, Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens und Sänger Wincent Weiss. Inka Bause appellierte in ihrer Dankesrede an die Veranstalter, die Goldene Henne zu erhalten - auch wenn die Sparzwänge immer größer würden. Die Ausgezeichneten und die Region bräuchten diesen Preis.