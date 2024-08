Seit mehr als 20 Jahren spielt Roland Kaiser im Sommer am Dresdner Elbufer seine "Kaisermania"-Show. Anfang August hat er dort das letzte Konzert für dieses Jahr gespielt, feierte in diesem Jahr sogar sein 50. Bühnenjubiläum. Doch an Pause scheint der 72-Jährige nicht zu denken. Der Sänger hat jetzt die Termine für seine Arena-Tour 2025 bekannt gegeben.

Die soll am 25. April 2025 mit einem ersten Auftritt in Bremen starten. Insgesamt 16 Konzerte wird Roland Kaiser in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.



Großes Glück für alle Kaiser-Fans in Leipzig: Im Mai macht der Schlagersänger gleich zwei Mal Halt in der sächsischen Stadt - am 17. & 18. Mai 2025.



Eine kleine Besonderheit gibt es auch für Hamburg: Bei seinem Konzert am 10. Mai darf sein Publikum mit dem Sänger zusammen Geburtstag feiern. Roland Kaiser wird an diesem Tag 73 Jahre alt.



Die vollständige Liste seiner Arena-Konzerte: