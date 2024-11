Über einen Ehrenpreis darf sich in diesem Jahr Peter Maffay freuen. Er darf die Goldene Henne 2024 für sein Lebenswerk mit nach Hause nehmen. Goldene Henne-Gastgeber Stefan Kobus begründet die Entscheidung: "Seit mehr als einem halben Jahrhundert rockt Peter Maffay die Bühne, hat mit unzähligen Hits, 55 Millionen verkauften Tonträgern und sage und schreibe 21 Nummer 1-Alben Musikgeschichte geschrieben, niemand war so erfolgreich! Zudem setzt er sich seit vielen Jahren mit seiner Tabaluga Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. [...] Mit Peter Maffay ehren wir eine Musiklegende, einen Künstler mit starker und unverwechselbarer Stimme und sozialem Engagement.“

Natürlich gibt es in diesem Jahr bei der Goldene Henne wieder tolle Musik: Mit Peter Maffay, Roland Kaiser, Silly, Wincent Weiss, Max Giesinger, Karat treten gleich sechs Künstler bzw. Bands auf, die in den vergangenen Jahren das Glück hatten, selbst eine Henne mit nach Hause zu nehmen. Zwar noch keine eigene Goldene Henne im Regal, aber trotzdem auf der Bühne stehen werden: Kerstin Ott , Revolverheld und David Garrett .

Es ist offiziell! Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger moderieren in diesem Jahr die Goldene Henne. Für den 42-Jährigen ist es die dritte Henne-Moderation in Folge. Für Barbara Schöneberger wird es die erste Moderation auf der Bühe der Goldenen Henne sein - bisher kennt sie die Preisverleihung nur als Gewinnerin.



Für den Schlagersänger geht damit übrigens ein langer Wunsch in Erfüllung. Schon bei seiner ersten Moderationsanfrage 2022 wollte er die Sendung mit Barbara moderieren - ohen Erfolg. Auch 2023 sollte sie nicht an seiner Seite stehen. Durchhalten hat sich offenbar gelohnt.



In diesem Jahr feiert die Goldene Henne übrigens 30. Jubiläum. Um so schöner, dass sich Schöneberger diesen Tag reserviert hat: "Ich freue mich wirklich sehr, dass ich zum 30. Jubiläum mit dem Hahn im Korb Florian Silbereisen durch diese besondere und hochkarätige Preisverleihung führen darf.“