Alle Gewinner im Bereich Serie im Überblick: Beste Serie - Drama: "Shogun"

Beste Serie - Musical/Komödie: "Hacks"

Bester Darsteller in einer Dramaserie: Hiroyuki Sanada "Shogun"

Beste Darstellerin in einer Dramaserie: Anna Sawai "Shogun"

Bester Darsteller in einer Musical- oder Comedy-Serie: Jeremy Allen White "The Bear: King of the Kitchen"

Beste Darstellerin in einer Musical- oder Comedy-Serie: Jean Smart "Hacks"

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film: "Rentierbaby"

Bester Darsteller in einer Miniserie, Anthologie-Serie oder einem TV-Film: Colin Farrell "The Penguin"

Beste Darstellerin in einer Miniserie, Anthologie-Serie oder einem TV-Film: Jodie Foster "True Detective: Night Country"