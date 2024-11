Die Oscar-Trophäen werden im März 2025 verliehen, doch die Governors Awards, auch Ehren-Oscars genannt, fanden jetzt schon statt - mit einem gigantischen Staraufgebot. So liefen Stars wie Nicole Kidman, Sharon Stone, Kate Winslet, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Willem Dafoe, Daniel Craig, Kevin Costner und Tom Hanks über den roten Teppich. Unter den Preisträgern der Governors Awards ist auch der vor zwei Wochen im Alter von 91 Jahren verstorbene Musik-Mogul Quincy Jones , der als Titan der amerikanischen Musikindustrie galt. Er komponierte unter anderem Filmmusik, brachte Spielfilme auf die Leinwand und war an der Entwicklung von Fernsehserien beteiligt. 1982 produzierte er Michael Jacksons Erfolgs-Album "Thriller" und arbeitete mit Musikgrößen wie Ray Charles, Frank Sinatra und Elvis Presley zusammen. Für sein Lebenswerk wurde Jones postum mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Ein frisches Gesicht für die anstehenden Oscars: Ganze viermal führte US-Talk-Master Jimmy Kimmel durch die Nacht der Goldjungen (2023 & 2024 sowie 2017 & 2018). Zeit für was Neues! Wie jetzt offiziell verkündet wurde, wird Conan O'Brien in der Nacht vom 2. auf den 3. März 2025 die 97. Academy Awards moderieren.

Der neue im Oscar-Boot ist in den USA eine Institution: Von 1993 bis 2021 moderierte der 61-jährige Conan O'Brien durchgängig Late-Night-Shows im US-Fernsehen. Mit "Conan O'Brien Needs a Friend" hostet er außerdem einen der meistgehörten Podcasts der Welt.



Davor verdiente Conan O'Brien sein Geld als Autor für die Sketch-Show "Saturday Night Live" sowie für die Kult-Serie "Die Simpsons". Die Oscars werden also wohl vor allem eins: lustig!