Giovanni Trapattoni ist einer der erfolgreichsten Trainer der Welt, zudem ein echter Fußball-Gentlemen. Zur Kultfigur wurde er - vor allem in Deutschland - aber weniger durch sportliche Erfolge, sondern wegen dreieinhalb wutentbrannter Minuten auf einer Pressekonferenz.



Seine Schimpftirade als Trainer des FC Bayern mit Sätzen wie "Was erlauben Struuunz?", "Schwach wie eine Flasche leer" und "Ich habe fertig" kommt hierzulande den meisten Fans in den Sinn, wenn sie den Namen Trapattoni hören. Kaum zu glauben, aber die Pressekonferenz ist bereits 26 Jahre her und an diesem Sonntag (17.03.) feiert der Italiener seinen 85. Geburtstag.