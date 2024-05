Hill kam 1944 in Manchester auf die Welt und war im Laufe seinen Lebens in zahlreichen Filmen, TV-Produktionen und am Theater zu sehen. Bekannt wurde er vor allem durch die beiden weltberühmten und mehrfach Oscar-prämierten Klassiker "Titanic" und "Herr der Ringe". In "Titanic" spielte er den Kapitän des Schiffes. Bei "Herr der Ringe" schlüpfte er in die Rolle von König Théoden.

Zu Beginn seiner Karriere spielte Hill 1982 in dem BBC-Drama "Boys from the Blackstuff" mit, das zahlreiche Preise gewann und immer noch als eines der besten seines Genres aus dieser Zeit gepriesen wird. In der zweiten Staffel des BBC-Dramas "The Responder", die ab Sonntag in Großbritannien ausgestrahlt wird, ist er an der Seite von Martin Freeman zu sehen.