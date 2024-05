Am 28. und 29. Mai sollen mehr als 400 Möbelstücke, Schmuck, Kunstwerke und Erinnerungsstücke der italienischen Filmdiva in Genua an der italienischen Riviera versteigert werden. Zu den Schmuckstücken der Versteigerung gehört auch eine Uhr, die Gina Lollobrigida von Kubas Revolutionsführer Fidel Castro geschenkt bekam. Die digitale Armbanduhr trägt die Inschrift "Für Gina mit Bewunderung".



Außerdem kommen ein prachtvoller sizilianischer Holzschrank, Schwerter aus dem Film "Die schönste Frau der Welt" und eine ihrer Kameras unter den Hammer. Mit dieser Kamera nahm Lollobrigida bevorzugt Porträt-Fotos auf, zum Beispiel von Henry Kissinger, Salvador Dali und Paul Newman. Auch ihren Verehrer Fidel Castro hatte sie bei einem Kuba-Besuch vor der Linse.