Das Apartment, in dem Lagerfeld knapp ein Jahrzehnt lang bis zu seinem Tod gelebt hat, ist 260 Quadratmeter groß und besteht aus drei Zimmern.



Lagerfeld hatte die Wohnung in einem futuristischen Look mit Betonböden und Trennwänden aus sandgestrahltem Glas gestaltet. Das Hauptzimmer ist 120 Quadratmeter groß, darin stehen eine Reihe Bücherregale.



Vom Schlafzimmer ist mit beweglichen Trennwänden ein mehr als 50 Quadratmeter großes Ankleidezimmer abgeteilt.