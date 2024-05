Der Erfolg und die vielen Fan-Nachfragen lassen für Marion Fedder nur einen Schluss zu: "Die Nachfrage war so hoch, dass ich das wohl nächstes Jahr nochmal mache", sagte sie. Autos aus der Fedder-Sammlung habe sie dann allerdings nicht mehr, aber es gebe ja noch viele andere Stücke. So sei beispielsweise noch ein Flipper-Automat und der Schreibtisch des Schauspielers und Sängers Hans Albers Teil der Sammlung.

Bereits zuvor wurden einige Teile aus dem Nachlass von Jan Fedder zugunsten des Hamburger "Michel" versteigert. In der Kirche hatten Jan und Marion Fedder geheiratet, auch die Trauerfeier für den Schauspieler fand dort statt.



Das Geld der neuen Auktionen will Marion Fedder nun nutzen, um den Nachlass ihres Mannes zu erhalten und weitere Erinnerungsplätze schaffen zu können. "Damit Jan als Legende weiterleben kann", hatte sie dazu im Vorfeld gesagt.



Jan Fedder starb am 30. Dezember 2019 in Hamburg. Sieben Jahre kämpfte der Schauspieler gegen seine Krebserkrankung.