In seinem Statement wählt der Schauspieler herzzerreißende Worte über seinen "Lieblingsmenschen". "Ihr Tod hat ein großes Loch in unserem Leben hinterlassen", so Warwick Davis. Ehefrau Samantha habe einen großartigen Humor gehabt und stets über seine schlechten Witze gelacht. Mit ihr an seiner Seite habe er alles erreichen können - es sei wie "Superkräfte zu haben" gewesen.



Auch ihre beiden gemeinsamen Kinder, Harrison und Annabell, schließen sich dem Statement an: "Mama ist unsere beste Freundin und wir sind geehrt, eine Liebe wie ihre bekommen zu haben."