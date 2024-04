Die deutsche Schauspielerin Vera Tschechowa ist tot. Sie ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren "nach kurzer, schwerer Krankheit" gestorben.



Also Spross einer Schauspiel-Dynastie widmete auch Vera Tschechowa ihr Leben Film und Fernsehen. Bereits mit ihrem ersten Film, "Witwer mit fünf Töchtern" (1957), spielte sie sich an der Seite von Heinz Erhardt in die Herzen einer ganzen Nation. Ein Jahr später folgte die Rolle, die ihrem Markenzeichen, ihren stechend grünen Augen, ein Denkmal setzen sollte: "Das Mädchen mit den Katzenaugen".



In ihrer jahrzehntelangen Schauspielkarriere wirkte Vera Tschechowa in fast 100 Produktionen mit. 2022 - 65 Jahre nach ihrem Filmdebüt - stand Vera Tschechowa für "Rex Gildo - Der letzte Tanz" ein letztes Mal vor der Kamera.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | dpa

Ein Leben für den Film

Die schönen Künste lagen ihr im Blut: Sowohl Vera Tschechowas Mutter als auch ihre Großeltern waren Schauspieler. Ihr Urgroßonkel war der russische Schriftsteller und Dramatiker Anton Tschechow.



Vera Tschechowa wuchs in Berlin auf und wollte nach der Schule eigentlich Bühnenbildnerin werden. Doch ein Leben vor der Kamera war zu verlockend: In München und Berlin nahm sie Schauspielunterricht, debütierte bereits mit 17 Jahren beim Film.



Danach folgten Rollen in "Zeit der Empfindsamkeit", "Rausch der Verwandlung" oder im "Tatort". Für die Böll-Verfilmung "Das Brot der frühen Jahre" bekam Vera Tschechowa 1962 den Bundesfilmpreis.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Konrad Giehr

Zweite Karriere hinter der Kamera

Nach vielen Filmen reichte es Vera Tschechowa: "Irgendwann sind die Drehbücher einfach nicht besser geworden, sondern wesentlich schlechter." Seit den 80er-Jahren wechselte Vera Tschechowa immer öfter den Blickwinkel und stand vermehrt hinter, als vor der Kamera.



Als Regisseurin und Produzentin porträtierte sie in Dokumentationen Filmkollegen wie Katja Riemann, Armin Mueller-Stahl oder Anthony Quinn.

Elvis Presley

Ihr Leben war nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Privaten bewegt.



Vera Tschechowa sagte man sogar eine Liasion mit Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley nach. Als der 1959 in Deutschland stationiert war, sah man die junge Schauspielerin einige Male zusammen mit dem Sänger. Was wirklich zwischen den beiden lief? Nichts. Vera Tschechowa habe Elvis' Werben widerstanden, wie sie selbst betonte. Dabei war ihr Kennenlernen so romantisch.



Der "King" habe ein Auge auf die 18-Jährige Vera geworfen und kaufte - so die Anekdote - sogar alle Karten einer Theatervorführung auf, um seine Angebetete ganz allein bewundern zu können. Anschließend habe er die junge Vera Tschechowa mit Leibwächtern nach Hause begleitet. Dort soll ihre Mutter allerdings wenig begeistert auf den Frauenschwarm reagiert haben. Ihre Reaktion: "Was will denn der hier?"

Bildrechte: imago images/United Archives