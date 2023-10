Vor zwei Wochen (15.10) ist Schauspielerin Suzanne Somers gestorben. Jetzt steht die Todesursache fest: Brustkrebs, der Metastasen in ihrem Hirn gebildet hat. Das vermeldet " The Blast " unter Berufung auf ihre Sterbeurkunde. Der Biopsie-Bericht offenbart auch, dass die Schauspielerin unter Hypertonie (Bluthochdruck) und Hydrozephalus, eine Erkrankung des Gehirns, gelitten hat. Beides sollen ebenfalls Gründe gewesen sein, die neben dem Brustkrebs zu ihrem Tod geführt haben.

Die US-Schauspielerin Suzanne Somers starb im Alter von 76 Jahren in Kalifornien. Sie sei friedlich in ihrem Haus gestorben, umringt von ihrer Familie, hieß es in einer Mitteilung. Ihr Ehemann Alan Hamel, ihr Sohn Bruce und weitere Angehörige sollen bei ihr gewesen sein.



Drei Tage nach ihrem Tod wurde die Schauspielerin in Palm Springs beerdigt.