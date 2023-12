Die Pogues, rund um die sechs Männer, gründeten sich Anfang der 80er-Jahre. Ihr Debütalbum veröffentlichten sie 1984 und sorgten mit Texten über das Trinken und Schlägereien für Aufmerksamkeit. Anfänglich bekannt geworden als Vorband von The Clash und mit ihrer Coverversion des Liedes "Dirty Old Town", schaffte die Band im Jahr 1987 den großen Erfolg. "Fairytale of New York", dass sie gemeinsam mit Kristy MacColl singen, wurde zum Welthit der Weihnachtszeit.



Das Musikvideo des Songs spielt gleich in der Anfangsszene auf eines der größten Probleme von Frontmann Shane MacGowan an: den Alkohol. Schon mit vier Jahren habe er angefangen, Alkohol zu trinken - Guinness als Einschlafhilfe, wie der Sänger einmal erzählte. Auch in seinem restlichen Leben hätte der Alkohol ihn "unheimlich kreativ" gemacht.



The Pogues veränderten die traditionelle irische Musik durch ihre Verbindung mit Elementen der Punk-Musik. Joe Strummer von The Clash bezeichnete MacGowan einmal als "einen der besten Texter des Jahrhunderts".



Nach einer Trennung und Reunion ging die Band bis 2014 zusammen auf Tour.