Nach ihrem Erfolg als Miss Moneypenny war Pamela Salem vor allem in den 90er Jahren in zahlreichen Serien zu sehen, darunter in der britischen Seifenoper "Eastenders" oder in US-Serien wie "Magnum: PI" und "Emergency Room".



Vor für Science-Fiction-Fans war die Schauspielerin keine Unbekannte. Neben verschiedenen Rollen bei "Doctor Who" hatte sie auch Auftritte in diversen Sci-Fi-Serien wie "Into the Labyrinth", "Die dreibeinigen Herrscher" und "Blake's".