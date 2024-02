Fritz Puppel gründete "City", eine der wichtigsten Rockgruppen der DDR, 1972 zusammen mit dem Schlagzeuger Klaus Selmke. Die Band avancierte als eine der wenigen Ost-Acts zum gesamtdeutschen Hit - unter anderem durch Songs wie "Am Fenster". Die "City"-Bandgeschichte ist bewegt - das spiegelt sich auch in der wechselnden Besetzung der Gruppe wider. Immer dabei: Fritz Puppel. Er blieb "City" fünf Jahrzehnte lang treu - bis zum Schluss. Ende 2022 verabschiedete sich die Band endgültig von der Bühne.

Fritz Puppel hatte zwar als Jugendlicher eine Lehre als Werkzeugmacher absolviert, setzte aber schon bald alles auf eine Karte - und die hieß Musik.



1963 gründete er zusammen mit dem späteren Puhdys-Sänger Dieter Birr seine erste Band: die "Lunics". Doch die Gruppe war bald Geschichte, als die beiden wenig später zur Armee eingezogen wurden.



Die Karriere von "City" begann neun Jahre später mit Coversongs der ganz Großen im Musik-Business: Santana, Rolling Stones, Jimi Hendrix. Doch erst mit eigenen, deutschsprachigen Songs kam der große Durchbruch. Ihre Texten zu "Am Fenster", "Der King vom Prenzlauer Berg" oder "Glastraum" balancierten in der DDR immer am Rande des Erlaubten - eine Gratwanderung, die zum Erfolg führte. City bekam 1978 für ihre LP "Am Fenster" als erste DDR-Band überhaupt eine "Goldene Schallplatte".