Der Sänger wurde 1949 in Cleveland, Ohio, geboren. 1976 wurde er mit dem Lied "All by Myself" berühmt. Zuvor war er Sänger der von ihm 1970 gegründeten Band "The Raspberries", die sich allerdings fünf Jahre später schon wieder auflöste.



Im Jahr 1987 gelang ihm mit "Hungry Eyes" ein weiterer Hit, der auch im Film "Dirty Dancing" zu hören ist.