In insgesamt vier Posts verabschiedet sich Patrick O'Neal auf der Onlineplattform von seinem Vater - und spricht dabei nur in den höchsten Tönen von ihm.

Als Mensch war mein Vater so großzügig, wie es nur geht. Und die lustigste Person in jedem Raum. Und der Schönste eindeutig, aber auch der charmanteste. Eine tödliche Kombination.

Mit der Liebesgeschichte "Love Story" eroberte Ryan O'Neal an der Seite von Schauspielerin Ali MacGraw im Jahr 1970 die Kinos der Welt. Im Februar 2021 wurden die beiden dafür mit einem eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Damals erklärte der Schauspieler, dass er sich eher im Gefängnis, als mit einem Stern auf der Straße gesehen habe.

Ich bin in der Gegend um den Walk of Fame aufgewachsen, kam hierher, um Ärger zu suchen und Mädchen. Wer hätte gedacht, dass ich einen Stern bekommen würde? Ich dachte, ich ende eher im Knast.

Nach "Love Story" folgten weitere Filme. In "Paper Moon" spielte Ryan O'Neal an der Seite seiner zehnjährigen Tochter Tatum. Für ihre Rolle bekam sie einen Oscar und war damit die jüngste Oscar-Gewinnerin aller Zeiten.



Doch der Ruhm brachte auch einen Familienzwist mit sich. In ihrer Biografie erklärte Tatum O'Neal, dass ihr Vater damals neidisch auf ihren Preis gewesen sei. Außerdem soll er sogar handgreiflich geworden sein. Erst 2011 kam es zur Versöhnung zwischen Vater und Tochter.



Später fiel Ryan O'Neal vor allem durch Festnahmen wegen Drogenbesitzes, Handgreiflichkeiten - und Liebeleien auf. Der Schauspieler war zwei Mal verheiratet und hat drei Kinder. Außerdem führte er eine On-Off-Beziehung mit Schauspielkollegin Farah Fawcett. 17 Jahre lang waren die beiden ein Paar, bis sie an Krebs erkrankte und starb.