Der italienische Star-Designer Roberto Cavalli ist am Freitag (12.04.24) im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Er hinterlässt sechs Kinder und seine Lebenspartnerin Sandra Bergman, mit der er 15 Jahre zusammenlebte. Zuvor war Cavalli mehrfach verheiratet gewesen.

Seine Kleider mit ausgefallenen Mustern zierten in seiner Karriere den Jetset. Mit seinem Faible für knallige Farben und erotische Schnitte machte er sich in der Modewelt einen Namen. Als sein Markenzeichen galten Tierfell-Muster. Insbesondere mit den sogenannten "Animal Prints" ist der italienische Modemacher bekannt und erfolgreich geworden.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alberto Pezzali

"Mit großer Trauer nehmen wir heute endgültig Abschied von unserem Gründer", heißt es in einem Instagram-Post des Modehauses Roberto Cavalli. Bereits seit geraumer Zeit sei Cavalli krank gewesen. Sein Gesundheitszustand hatte sich demnach in den vergangenen Tagen verschlechtert. Am Freitag sei er schließlich im Kreise seiner engsten Familie gestorben.