Richard Lugner hatte in den vergangenen Monaten mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er wurde am Herzen operiert und litt unter starken Rückenschmerzen. Erst vor wenigen Tagen wurde der bekannte Bauunternehmer aus dem Krankenhaus entlassen, wie seine Ehefrau Simone gegenüber "oe24" erklärte: "Es geht ihm wieder gut. [...] Die Untersuchungen haben ergeben, dass er tiptop in Form ist."



Nun bestätigt die Deutsche Presse Agentur unter Berufung auf seine Familie, dass Richard Lugner gestorben ist. Zuvor berichtete die österreichische Zeitung "Krone", dass es am Montagmorgen (12.08.2024) einen Rettungseinsatz in seiner Villa am Stadtrand von Wien gab. Die Einsatzkräfte hätten vergeblich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Richard "Mörtel" Lugner wurde 91 Jahre alt.

Hingucker beim Wiener Opernball

Priscilla Presley, Jane Fonda, Kim Kardashian, Paris Hilton und Pamela Anderson: Nur einige von vielen Top-Stars, die alle nach Wien kamen, wenn Richard "Mörtel" Lugner es wollte.



Mit ihnen besuchte Lugner für viel Geld den alljährlichen Wiener Opernball - und die ganze Boulevardpresse schaute hin. Die Bekanntgabe, wer die nächste Frau an seiner Seite sein wird, war manchmal wichtiger als der Opernball selbst.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Ronald Zak

Große Karriere im Baugeschäft

Richard Lugner wurde am 11. Oktober 1932 in Wien geboren. Nach seiner Ausbildung stieg er ins Baugewerbe ein, spezialisierte seine Firma auf die Renovierung von Altbauten - in einer Zeit, in der die großen Bauunternehmen nur Neubauten realisieren wollten.



Der Plan ging auf: Lugners Firma wurde zum Marktführer und kümmerte sich außerdem um den lukrativen Bau von Tankstellen. Wer in Österreich etwas bauen wollte, kam um Lugner nicht herum. Aus dieser Zeit stammt auch sein Spitzname "Mörtel".

Bildrechte: picture alliance/dpa/APA | Max Slovencik

Das Meisterwerk seiner langen Karriere: der Bau der Lugner-City. Im September 1990 wurde das damals siebtgrößte Einkaufszentrum Österreichs eröffnet. Nur wenige Jahre später zog sich Lugner aus dem Baugeschäft zurück und übertrug die Leitung seiner Firma seinen Söhnen.

Eine Astrologin beriet ihn bei neuen Partnerinnen

Doch ruhig wurde es um den Wiener nie: Ob Auftritte in seiner eigenen Reality-TV-Show "Die Lugners" oder der Besuch des Wiener Opernballs, Lugner war immer wieder Thema. Für Schlagzeilen sorgten auch die zahlreichen Ehen, die Lugner führte und bei der er sich stets von einer Astrologin beraten ließ.

Bildrechte: imago images/Rudolf Gigler