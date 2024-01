Neben Gastrollen in Serien wie "Law & Order" oder "Star Trek: Deep Space Nine", wirkte er in 35 Filmen mit. Darunter in Kult-Streifen wie "The Doors" (1991), "Natural Born Killers" (1994), dem Thriller "Sieben" (1995) an der Seite von Morgan Freeman und Brad Pitt, oder neben Tom Cruise in "Geboren am 4. Juli" (1998).