BHZ, Ski Aggu, Finch, Seeed, Casper, K.I.Z - Welt des Deutschrap trauert um Dead Dawg

Unter dem Posting nehmen Kollegen und Fans Abschied von Pablo. So schreibt Band-Kollege Danger Dan: "So eine Scheiße, das berührt mich sehr." Seit 2016 machten BHZ zusammen Musik.



Auch Ski Aggu, Finch und Badmomzjay drücken in den Kommentaren ihre Trauer aus.

Auch als Solokünstler erfolgreich

Wie die anderen BHZ-Mitglieder, veröffentlichte auch Pablo Grant als Dead Dawg eigene Musik. 2019 erschien sein erstes Soloalbum "Dunkelschwarz", im Mai 2023 mit "Liebe und Schmerz" das zweite.



Zuletzt veröffentlichte er im Dezember 2023 gemeinsam mit dem Rapper XAVER die Single "Zwei Eins Zwei".

Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Seit 2020 im Polizeiruf Magdeburg

Pablo Grant bewegte sich nicht nur in der Rap- und Musikszene, sondern war auch als Schauspieler erfolgreich. In der Rolle des Kriminaloberkommissars Günther Marquéz ermittelte er seit 2020 in insgesamt sechs Folgen des "Polizeiruf 110" an der Seite von Claudia Michelsen in Magdeburg.

Bildrechte: Instagram/Pablo Grant