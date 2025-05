Die langjährige Partnerin von Dieter Bohlen ist im Alter von 60 Jahren gestorben, das bestätigte ihr Manager Andreas Ellermann BRISANT. Medienberichten zufolge erlag sie am 9. Mai in einer Hamburger Klinik einem Organversagen.

Schon in den vergangenen Jahren soll es Nadja Abd el Farrag gesundheitlich nicht gut gegangen sein. In einer Biografie hatte die gebürtige Hamburgerin öffentlich gemacht, dass sie an einer Leberzirrhose als Folgeerkrankung ihres Alkoholmissbrauchs leidet. Über den Alkoholkonsum seiner früheren Partnerin und dessen Auswirkungen auf ihre Beziehung, hatte Dieter Bohlen schon vor mehr als 20 Jahren in seinem Buch berichtet.