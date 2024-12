Ist jemand für den Tod von One Direction-Star Liam Payne verantwortlich? Wer hätte ihn möglicherweise verhindern können? Wer hat Alarmsignale übersehen? Fragen, die nun die Staatsanwaltschaft in Buenos Aires klären muss. Ein erster Schritt auf dem Weg der Wahrheitsfindung: die Anklagen. Nun stehen fünf Menschen im Visier der Ermittler.

Bis zu 15 Jahren Haft drohen

Ein "Vertreter des Popstars" (so heißt es in der offiziellen Mitteilung) sowie die Betreiberin und der Chef-Rezeptionist des Hotels, in dem Liam Payne starb, wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Wer genau der Vertreter von Liam Payne ist, verriert die Staatsanwaltschaft nicht.



Einem weiteren Hotelmitarbeiter und einem Kellner wird vorgeworfen, Payne Kokain beschafft zu haben. Die beiden kamen in Untersuchungshaft, ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Richterin: Payne konnte vor seinem Sturz nicht mehr stehen

Die Hotelbetreiberin und der Chef-Rezeptionist könnten bis zu fünf Jahre Haft bekommen.

Für den Vertreter Paynes, der ihn in Argentinien begleitete, könnten es den Angaben zufolge bis zu 15 Jahre hinter Gitter werden. Der Vorwurf: Er habe Payne seinem Schicksal überlassen, obwohl er wusste, dass der Künstler betrunken und kokainabhängig war.



"Payne in dem Zustand auf sein Zimmer zu bringen, bedeutete ein rechtlich nicht hinnehmbares Risiko für sein Leben", sagte die Richterin der Mitteilung zufolge. Der Popstar habe schon in der Hotellobby wegen des Konsums diverser Substanzen nicht stehen können.

Alkohol und Kokain in großen Mengen