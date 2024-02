Der Hollywood-Star ist am Samstag (24.2.) im Alter von 49 Jahren gestorben. Das gab seine Familie auf Instagram bekannt. Kenneth Mitchell war für seine Rollen in der Serie "Star Trek: Discovery" und dem Blockbuster "Captain Marvel" bekannt.



Der gebürtige Kanadier litt an der Krankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Er hatte die Diagnose vor ca. fünf Jahren erhalten und 2020 öffentlich gemacht. Seit Sommer 2021 konnte Kenneth Mitchell nicht mehr sprechen und saß im Rollstuhl.