"Derrick", "Der Alte", "Das Traumschiff" und "Die Schwarzwaldklinik": Die Filme und Serien, in denen Heidelinde Weis regelmäßig zu sehen war, sind deutsche Fernsehgeschichte. Ein Millionenpublikum kannte und mochte die gebürtige Österreicherin, deren eigentliche Liebe aber das Theater war. Nun ist Heidelinde Weis im Alter von 83 Jahren an Herzversagen gestorben.

Heidelinde Weis wurde 1940 in Villach in Kärnten geboren und schnupperte als 14-Jährige in einer Schulaufführung erstmals Bühnenluft. Als Schauspielerin wurde sie später am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien ausgebildet. "Ich denke, ich habe diesen Beruf gelernt, weil ich Theater spielen wollte", erzählte sie 2008 dem ORF. Eine Motivation, die die meisten Schauspieler gut nachvollziehen können.