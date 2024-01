"Mit tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass Gary Graham, mein Ex-Mann, großartiger Schauspieler und Vater unseres wunderbaren einzigen gemeinsamen Kindes, Haylee Graham, heute verstorben ist", so Lavalle in ihrem Post. Sie alle seien "am Boden zerstört", vor allem Tochter Haylee.



"Ich danke dir für alles, was du für mich warst. Du warst das beste Beispiel dafür, was ein Mann anstreben sollte - für sein Kind, für seine Familie und für die ganze Welt. Lebe lang und in Frieden, Daddio", schrieb sie in einem Abschieds-Post bei Facebook.