Er erfand Boney M. und Milli Vanilli und wurde mit ihren und anderen Hits zum Weltstar. Jetzt ist der deutsche Musikproduzent Frank Farian tot. Wie seine Familie am Dienstag (23.01.) mitteilte, starb er im Alter von 82 Jahren in seiner Wohnung in den USA. Farian war einer der erfolgreichsten Produzenten der Welt und verkaufte mit seinen verschiedenen Projekten mehr als 800 Millionen Tonträger.

Geboren wurde er am 18. Juli 1941 in Kirn an der Nahe als Franz Reuther. Seine musikalischen Anfänge waren bescheiden. Auf einem Familienabend steckte ihm der Pfarrer einen Groschen zu, weil er "Der Mond ist aufgegangen" so schön gesungen hatte - "meine erste Gage", sagte Farian später. Mit seiner Band Die Schatten nahm er 1963 in einem früheren Stall die erste Platte auf.