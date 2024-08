Trauer in der Fußballwelt. Der langjährige Bundesliga-Trainer Christoph Daum ist am Samstag (24.08.) nach langem Kampf gegen den Krebs "friedlich im Kreise seiner Familie verstorben", wie diese der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Seit Herbst 2022 kämpfte Christoph Daum gegen die Krankheit. Er wurde 70 Jahre alt und hinterlässt vier Kinder sowie seine Frau Angelica Camm-Daum.

Geboren wurde Daum in Zwickau und wuchs bei seinen Großeltern in Oelsnitz im Erzgebirge auf. Nach dem Tod seines Vaters zog er im Alter von sechs Jahren zu seiner Mutter nach Duisburg, wo er nach der Schule zunächst Sportwissenschaften in Köln und anschließend Lehramt für die Fächer Erdkunde und Sport studierte.



Schon während seiner Jugendzeit und später auch während des Studiums spielte er in verschiedenen Vereinen Fußball. 1975 wechselte er zum 1. FC Köln, mit dem er 1981 sogar deutscher Amateurmeister wurde.



Ende der 70er-Jahre erwarb Daum beim DFB die Lizenz zum Fußball-Trainer. Der Weg zur erfolgreichen Trainer-Karriere war geebnet.