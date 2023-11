In Danzig wurde sie geboren. 1945 flüchtet die Familie und lässt sich in München nieder. Sie findet Gefallen an der Schauspielerei. Bekannt wurde sie schließlich durch ihre Rollen in den ZDF-Serien "Liebe Babys und..." sowie dem "Theaterstadl".

Bekannt aus Film und Fernsehen

Insgesamt 150 Fernsehauftritte absolvierte Christiane Pearce-Blumhoff im Laufe ihrer 60-jährigen Karriere. In Serien wie "Der Alte", "Tatort", "Die seltsamen Methoden des Josef Wanninger" oder auch "Sturm der Liebe" spielte sie mit. Auch in einigen Episoden des "Komödienstadels" war sie zu sehen. Seit 2008 spielte sie in der BR-Heimatserie "Dahoam is Dahoam" in insgesamt 61 Folgen die Rolle der Helga Bamberger. Ihren letzten Fernsehauftritt hatte sie 2022 in einer Folge der ZDF-Serie "Der Alte".



Christiane Blumhoff war mit dem Nigerianer Charles Bioudn Pearce verheiratet, der bereits 2004 verstorben ist. Gemeinsam führten sie jahrelang ein afrikanisches Lokal in München. Gemeinsam hatten sie drei Kinder, sowie zwei Enkel.



In einem veröffentlichten Nachruf schreibt die Familie der verstorbenen Schauspielerin: "Wir sind dankbar, Deine Lebenslust, Deinen unendlichen Optimismus und Deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein."

Bildrechte: IMAGO / APress

Sohn nimmt Abschied bei Facebook