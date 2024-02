"Smallville", "Eureka - Die geheime Stadt" oder "Once upon a time" - wann immer es darum ging, Charaktere in spannenden Mystery- oder Science-Fiction-Serien zu spielen, war Chris Gauthier nicht weit und nie eine Fehlbesetzung. Seine Fans wussten, dass nur er bestimmte Rollen so spielen konnte.



Auch die Liste der Filme, in denen er mitspielte, kann sich sehen lassen: von "Stargate" bis "The Christmas House" sind viele tolle Auftritte dabei.



Nun ist der Kanadier britischer Abstammung gestorben: mit 48 Jahren viel zu früh und völlig unerwartet. Er hinterlässt seine Frau Erin und zwei erwachsene Söhne: Ben und Sebastian.