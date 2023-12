In "Buffy" trat Toy in verschiedenen Rollen auf, zum Beispiel als der mächtige Vampir "Übervamp", einem der härtesten Gegner der Titelheldin Buffy (gespielt von Sarah Michelle Gellar). Er spielte aber auch den fiesen Dämonen Gnarl, der seinen betäubten Opfern die Haut abreißt, um sie zu essen.



Auch in dem "Buffy"-Ableger "Angel – Jäger der Finsternis" hatte Toy Auftritte, später in anderen Serien wie "Shameless" und "The Mentalist".