Young wurde 1940 als Gerald Tommaso DeLouise im New Yorker Arbeiterviertel Queens geboren und spielte in rund 160 Filmen mit. Was kaum jemand weiß: Burt Young war selbst mal Boxer, allerdings mit einer recht übersichtlichen Karriere. Später schlug er sich als Teppichleger und mit anderen Gelegenheitsjobs durch. Zur Schauspielerei kam er eher per Zufall.

Im Fernsehen war er unter anderem in "M*A*S*H", "Miami Vice" oder "The Sopranos" zu sehen. Im Theater spielte er an der Seite von Robert De Niro in "Cuba and His Teddy Bear".