Zwei Jahre habe Doris gegen den Krebs gekämpft. Beginnend mit einem Knoten in der Brust und dann verschiedensten Behandlungsmethoden - alle vergebens, denn der Krebs kam zurück. Nun ist der Kampf vorbei. "Karl-Heinz Ulrich kann es noch immer nicht fassen", schreibt die Band weiter.



Nach Angaben der "Bild"-Zeitung sei Doris an einem Leberversagen, das durch die Krebserkrankung ausgelöst wurde, "friedlich im Kreise der Familie in einer Klinik eingeschlafen". Sie wurde 71 Jahre alt.