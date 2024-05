Bis heute hat sich kein aktiver Fußballprofi in Deutschland als homosexuell geoutet. Das soll sich bald ändern! Dafür will der homosexuelle Ex-Jugendnationalspieler Marcus Urban sorgen. Am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie, soll das Gruppen-Coming-out im Profifußball stattfinden.



"Es wollen sich Personen outen aus Österreich, Deutschland und England", sagt der 53-Jährige dem Privatsender RTL. "Ich freue mich über den Prozess, der tatsächlich auch ein bisschen aufwühlend ist. Aber ich freue mich riesig über das Vertrauen, das entgegengebracht wird."



Der 17. Mai soll das erste von vielen Angeboten sein, sich öffentlich und in einer Gruppe zu outen. Das Angebot gilt für Sportlerinnen und Sportler und Vereinsfunktionäre, egal welchen Geschlechts. Danach soll es jeweils am 17. eines Monats möglich sein.