Cis: So bezeichnet man Menschen, die sich mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Also beispielsweise ein Mensch, der sich als Mann fühlt und der bei der Geburt aufgrund seiner Geschlechtsorgane das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen hat.



Trans*: Trans* ist ein Überbegriff für Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht identifizieren. Unter diesen Begriff fallen Bezeichnungen wie non-binär, transgender, transident oder transsexuell - nicht alle Begriffe sind klar voneinander abzugrenzen.



Transsexuell: Transsexualität ist der in Deutschland rechtlich korrekte Begriff für Transgeschlechtlichkeit. Dieser Bezeichnung ordnen sich manche Personen gezielt zu, von vielen trans*Menschen wird er jedoch abgelehnt. Der Grund: Durch die Endung könnte man meinen, es handle sich um eine Form der Sexualität - dem ist aber nicht so, denn hier geht es um die eigene Identität. Außerdem wird er immer wieder als veraltet und pathologisierend kritisiert, da er fälschlicherweise nahelege, bei Transgeschlechtlichkeit würde es sich um eine Erkrankung handeln.



Genderfluid: Wenn die eigene Geschlechtsidentität immer mal wieder wechselt, zum Beispiel von männlich zu weiblich und wieder zurück, ist dies die richtige Bezeichnung dafür.



Non-binär/Nicht-binär: Das ist ein Überbegriff für Personen, die sich nicht oder nicht ausschließlich männlich oder weiblich identifizieren. Sie können sich beispielsweise zwischen männlich und weiblich oder auch außerhalb dieser Kategorien verorten.