Die Weihnachtszeit und Florian Silbereisen - das gehört irgendwie zusammen! Denn nicht nur die Eröffnung der Märkte gibt den Startschuss für die besinnlichste Zeit des Jahres, sondern auch das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Am Samstag, den 2. Dezember, um 20:15 Uhr ist es endlich wieder soweit. Live im Ersten und in der ARD Mediathek stimmt Schlagerstar Florian Silbereisen die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf Weihnachten ein.

Auch in diesem Jahr gibt sich wieder die Créme de la Créme der Schlagerwelt die Klinke in die Hand. Die Gäseliste ist prall gefüllt:

Maite Kelly war gestern! Vielleicht erleben wir ja Roland Kaiser mit seiner brandneuen Duett-Partnerin live auf der Bühne! Zusammen mit Michelle Hunziker hat er nämlich eine Cover-Version des Weihnachtsklassikers "Baby, It's Cold Outside" aufgenommen. Zu hören auf Roland Kaisers neuem Album "Goldene Weihnachtszeit", das am 10. November erschienen ist. Ob es also einen gemeinsamen Live-Auftritt gibt? Es bleibt spannend!

Mit dabei beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" ist auch Schlager-Ikone Andrea Berg . Und die ist gerade auf besinnlicher Überholspur. Mit ihrem neuen Album "Weihnacht" hat sie sogar die Queen of Pop Madonna entthront. Die neue Platte stieg gleich auf den ersten Platz der deutschen Album-Charts ein. Damit hat sie schon 13. Nummer-eins-Alben. Madonna hat das "nur" zwölf Mal geschafft. Beim Adventsfest können sich die Fans also auf weihnachtliche Klänge aus dem Hause Berg freuen.

Neben den üblichen Verdächtigen ist auch Modemacher Guido Maria Kretschmer in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei. Da er nicht gerade für sein musikalisches Talent berühmt ist, sondern eher für seine Mode, wird es wohl eine Überraschung, wie sein Auftritt in der Show aussehen wird.



Obwohl er in einer Folge von "Shopping Queen" mal verriet, dass er fast in einer Boygroup gelandet wäre. Keine geringere Band als "Caught in the Act" wollte ihn unter Vertrag nehmen. Vielleicht begeistert er die Schlagerfans ja mit seinem Gesangstalent.