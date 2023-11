Bildrechte: picture alliance/dpa/Lapresse via ZUMA Press | Lapresse/Mourad Balti Touati

Aufmerksam wurde Roland Kaiser auf Michelle Hunziker bei der "Helene Fischer Show" im Jahr 2019. Hunziker war dort zu Gast und gab gemeinsam mit Helene Fischer einen Song zum Besten. Roland Kaiser blieb sie als eine "sehr freundliche und auch sehr kluge Frau" in Erinnerung.



Bereits in der Vergangenheit schnappte sich Roland Kaiser immer wieder Sängerinnen für gemeinsame Duette. Den wohl größten Erfolg feierte er vor knapp zehn Jahren mit Maite Kelly und ihrem Song "Warum hast du nicht nein gesagt" - fünfmal Gold gab es für diesen Hit.



Ein weiteres Mal darf Maite Kelly aber nicht mit dem Kaiser vors Mikro, wie er kürzlich in einem Interview verriet. Wird Michelle Hunziker dasselbe Schicksal ereilen? Das entscheidet dann wohl der Erfolg des gemeinsamen Duetts.