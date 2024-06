Vor ca. zehn Jahren war der Lieblingscocktail von Taylor Swift noch Wodka mit Cola Light. In ihren Songs hat sie dann hin und wieder mal einen Old Fashioned erwähnt, einen Cocktail auf Whiskey-Basis mit Orangenbitter.



Seit Taylor in Kansas City ein und aus geht, scheint ein anderer Drink ganz oben auf ihrer Liste zu stehen. Ein Restaurantbesitzer hat gegenüber Page Six verraten, dass dieser Cocktail bei Taylors Bestellung nicht fehlen darf: ein French Blonde.



Der muss bei Taylor allerdings warten, bis die Tour wieder vorbei ist, denn währenddessen hat sie sich selbst ein Alkoholverbot aufgelegt.



Zutaten:



60 ml Lillet Blanc

60 ml frischen Grapefruitsaft

30 ml trockenen Gin

15 ml Holunderblütenlikör

3 Spritzer Zitronenbitter



Einfach alle Zutaten mixen, kräftig schütteln - und genießen.