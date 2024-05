Das wird ein heißer und langer Konzertsommer 2024 in München! Nach Adele (10 Konzerte!), Taylor Swift (2 Konzerte) und AC/DC (auch 2 Konzerte) haben sich nun weitere Mega-Stars angekündigt: Ed Sheeran und Nelly Furtado spielen beim EM-Fanfest am 12. Juni auf der Theresienwiese in München, zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft. Auch Mark Forster und Shooting-Star Dylan werden bei dem Großkonzert vor rund 90.000 Menschen auftreten.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, den 28. März um 10 Uhr - allerdings erstmal nur für registrierte Kundinnen und Kunden. Zwei Stunden später, also ab 12 Uhr an dem Donnerstag, gibt es dann die restlichen Karten im freien Verkauf. Die Tickets sollen 95 Euro kosten.



Das Konzert startet am 12. Juni um 15 Uhr.