Damit gab der Richter einem Antrag von Elvis Presleys Enkelin Riley Keough statt, die den Verkauf mit einer Klage unbedingt verhindern will.



Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in der Serie "Daisy Jones and The Six", ist die aktuelle Graceland-Besitzerin. Nach dem Tod ihrer Mutter Lisa Marie Presley ging das Anwesen in Memphis zusammen mit anderen Elvis-Erinnerungsstücken in ihren Besitz über. Laut Insidern der "New York Post" sei Riley Keough vom aktuellen Graceland-Drama "traumatisiert". Sie hätte nie gedacht, "dass dieses historische Grundstück in die Hände eines x-beliebigen Fremden geraten könnte".