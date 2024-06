Was macht Jürgen Klopp nach seiner Trainerstation beim FC Liverpool? Wandert er nach Mallorca aus? Geht er in Rente? Wird er Bundestrainer? Kann alles passieren, aber erstmal gehen Kloppo und sein Frau Ulla feiern. Und zwar richtig! Und zwar mit Taylor Swift !

Am Donnerstag (13.6.) war der US-Superstar in Liverpool zu Gast - und das ausgerechnet in Kloppos alter Wirkungsstätte, nämlich im legendären Stadion an der Anfield Road. Es war das erste von insgesamt drei Konzerten, zu denen am Ende rund 150.000 Fans gepilgert sein werden.



Mittendrin: Jürgen Klopp (56), der sich extra schick gemacht hatte. Erst war er beim Friseur, wie er auf Instagram verriet, dann gab es den obligatorischen Cowboy-Hut in pink.