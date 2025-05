Alkohol scheint für die Schauspielerin aber nur in ihrer Freizeit in Frage zu kommen, wie sie im Interview weiter verrät. Auch bei den aktuellen Filmfestspielen fließt kein Tropfen: "Für mich ist das Arbeit und die Tage sind zwischen 16 bis 18 Stunden lang. Deshalb tue ich immer nur so. Ich stoße an, aber ich nippe nie."



Gleiches gilt für Dreharbeiten. "Keinen Tropfen", so die 59-Jährige. Und falls doch, hat sie für sich ja offensichtlich das perfekte Gegenmittel gefunden.